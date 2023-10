Parteien

Grünen-Chefin Lang: Populismus in die Mottenkiste packen

München / Lesedauer: 1 min

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, nimmt am Wahlkampffinale der Grünen auf dem Odeonsplatz teil. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Kurz vor der bayerischen Landtagswahl haben die Grünen dringend ein Ende aller populistischen Attacken gefordert. „Es ist Zeit, den Populismus in die Mottenkiste zu packen“, sagte Grünen-Parteichefin Ricarda Lang am Donnerstag bei einem Wahlkampfabschluss der Grünen in München.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 19:50 Von: Deutsche Presse-Agentur