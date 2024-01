Parteien

Grünen-Chefin fordert CSU zu respektvollen Debatten auf

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, spricht während einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Regierungsprogramms der Landtagswahl 2023. (Foto: Lukas Barth/dpa )

Nach vielen Verwerfungen und scharfen Tönen in den vergangenen Monaten hat Bayerns Grünen-Landeschefin Eva Lettenbauer die CSU aufgefordert, zu einem respektvollen Umgang zurückzukehren. „Als demokratische Partei sollte sie sich ihrer Verantwortung für die Debattenkultur in diesem Land bewusst sein“, sagte Lettenbauer am Freitagabend zum Auftakt des Grünen-Landesparteitags in Lindau.