Grüne wollen Vertrauen zurückgewinnen: Mahnungen an CSU

Parteien

Lindau / Lesedauer: 2 min

Die Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, spricht während einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Regierungsprogramms der Landtagswahl 2023. (Foto: Lukas Barth/dpa )

Mindestens fünf Kandidaten für zwei Plätze: Bei den Grünen stehen am Samstag zwei Kampfabstimmungen um die Vorsitzenden-Posten an. Zum Auftakt am Freitag gibt es selbstkritische und kämpferische Töne.