Großrazzia gegen Schleuser in Hessen und Bayern

Mit einer Großrazzia in acht Gebäuden in Hessen und Bayern geht die Bundespolizei aktuell gegen Schleuserkriminalität vor. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen mit zahlreichen Beamten liegt dabei im Rhein-Main-Gebiet, wie die Bundespolizei am Montagmittag mitteilte. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Schleusens von Ausländern am Frankfurter Flughafen. Über die Ergebnisse berichtet die Bundespolizei nach eigenen Angaben im Anschluss der Maßnahmen.