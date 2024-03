Großküchenausrüster Rational optimistisch

Der Großküchenausrüster Rational will Umsatz und Betriebsgewinn nach einem starken Vorjahr deutlich steigern. Der Umsatz, der im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 1,126 Milliarden Euro stieg, solle 2024 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Landsberg mit. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) war im vergangenen Jahr auf knapp 25 Prozent vom Umsatz gestiegen und soll auf diesem hohen Niveau bleiben. Der Absatz dürfte deutlich steigen, die Rohstoff- und Logistikkosten hätten sich normalisiert, sagte Konzernchef Peter Stadelmann.

Der Gewinn nach Steuern stieg im vergangenen Jahr um 16 Prozent auf 216 Millionen Euro. Die Dividende soll von 11,00 auf 13,50 Euro je Aktie erhöht werden. Die Hälfte der Anteile an dem mit 9,6 Milliarden Euro bewerteten Unternehmen gehört der Gründerfamilie Meister

Rational rechnet im Juni mit der Rückkehr in den MDax, den Index der mittelgroßen Börsenwerte. Das Unternehmen musste ihn im März verlassen, weil die Amtsdauer des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat, Hans Maerz, gegen den Corporate Governance Kodex verstößt. Nach zwölf Amtsjahren scheidet Maerz nach der Hauptversammlung am 8. Mai aus dem Aufsichtsrat aus. Das Unternehmen beschäftigt gut 2500 Menschen, rund 1500 davon in Deutschland.