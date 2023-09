Niederbayern

Großeinsatz der Polizei: Mann mit Schusswaffe in Kelheim

Kelheim / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Sirenen, Blaulicht und Absperrungen scheuchen das sonst so beschauliche Kelheim am Dienstagabend auf. Ein Mann mit einer Schusswaffe ist in der Altstadt unterwegs. Die Polizei rückt mit Spezialkräften an.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 18:24 Von: Deutsche Presse-Agentur