Landkreis Ebersberg

Große Suchaktion nach Unfall

Ebersberger Forst / Lesedauer: 1 min

Ein Polizeihubschrauber fliegt bei einem Sucheinsatz. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein 55–jähriger Autofahrer ist im Landkreis Ebersberg von der Staatsstraße abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab der Mann nach dem Unfall am Sonntag im Bereich Ebersberger Forst zunächst an, dass noch eine zweite Person im Auto gesessen hätte.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 08:56 Von: Deutsche Presse-Agentur