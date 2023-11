Große Herausforderungen für Lebenshilfe beim Personal

Die bayerische Lebenshilfe steht nach den Worten ihrer Landesvorsitzenden Carolina Trautner wegen der unsicheren Personalsituation vor erheblichen Herausforderungen. Menschen mit Behinderung bräuchten unter anderem bezahlbare, barrierefreie Wohnungen, gute Arbeitsplätze sowohl in Werkstätten als auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie genug Plätze in Kitas und Schulen.

„Für all diese dringend notwendigen Hilfen braucht es gut ausgebildetes Personal und eine sichere Finanzierung“, sagte Trautner am Samstag auf der Landesversammlung des Vereins Lebenshilfe in Erlangen.

Die Mitgliedsorganisationen der Lebenshilfe bieten in landesweit 900 Einrichtungen wie Schulen, Tagesstätten oder Behindertenwerkstätten Hilfe für über 50.000 Menschen mit Behinderungen sowie deren Familien an.