Größerer Feld– und Waldbrand bei Amberg gelöscht

Mit Unterstützung von Bauern hat die Feuerwehr einen größeren Feld– und Waldbrand in Ursensollen bei Amberg gelöscht. Insgesamt waren bei dem Feuer am Samstag sechs Hektar Feld und ein Hektar Wald beschädigt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer war am Nachmittag auf einem Roggenfeld ausgebrochen und später auf den Wald übergesprungen.

Die Polizei geht davon aus, dass Arbeiten mit einem Mähdrescher die Ursache für das Feuer waren. Dieser wurde beim Brand zerstört. Den Schaden dabei schätzte die Polizei am Samstag auf rund eine halbe Million Euro. Hinzu kamen noch Schäden an Feld und Wald.

Bis zu 150 Einsatzkräfte waren den Angaben der Integrierte Leitstelle zufolge vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch mehrere Stunden an. Hilfe bekam die Feuerwehr von Landwirten, die Löschwasser zur Brandstelle brachten.