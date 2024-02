Greuther Fürth will Hannover 96 hinter sich lassen

Die SpVgg Greuther Fürth will ihre kleine Niederlagenserie in der 2. Fußball-Bundesliga im Topspiel bei Hannover 96 beenden. „Sie wollen uns überholen, wir wollen versuchen, das zu verhindern“, verkündete Trainer Alexander Zorniger am Mittwoch. Seine Mannschaft müsse sich am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Niedersachsen beim früheren Fürther Coach Stefan Leitl „auf Qualität, auf Wucht“ einstellen. Hannover sei ein Topteam, das „gerade einen Lauf“ habe. Die Franken wiederum haben zuletzt gegen Spitzenreiter FC St. Pauli (2:3) und Absteiger Hertha BSC (1:2) knapp verloren.

Ein Sonderlob verteilte Zorniger an seinen Kapitän Branimir Hrgota. „Er übernimmt Verantwortung in jeder Phase des Spiels“, sagte der Fürther Coach über seinen Offensivstar, der in dieser Saison achtmal getroffen hat. „Als er aus Schweden hergekommen ist, wusste er wahrscheinlich nicht, dass es Fürth gibt“, meinte Zorniger launig über den 31-Jährigen, der seit Sommer 2019 in Franken spielt und zur Identifikationsfigur geworden ist. Der Schwede war damals von Eintracht Frankfurt zum Kleeblatt-Verein gewechselt.