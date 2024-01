Greuther Fürth verpflichtet Stürmer Popp von Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat Stürmer Leander Popp von Hertha BSC verpflichtet. Der 18 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie der fränkische Verein am Montag mitteilte. „Leander ist ein junger Spieler, der sehr gutes Tempo und Torgefahr mitbringt“, erklärte der Fürther Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. „Er ist eines der Top-Talente in seinem Jahrgang, hat erfolgreiche Jahre auf höchstem Niveau im Juniorenbereich gespielt.“

Popp lief in der laufenden Saison in sechs Partien für die zweite Mannschaft der Herthaner auf. Auch für die U18-Nationalmannschaft hat der Offensivspieler bereits vier Spiele bestritten. „Der Weg, den die Spielvereinigung mit jungen Spielern geht, ist deutschlandweit bekannt. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich hier die Chance bekomme, mich im Profi-Fußball zu zeigen“, äußerte Popp. Die Mittelfranken starten am Sonntag gegen den SC Paderborn in die Rückrunde der 2. Liga.