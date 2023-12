Grenzkontrolle wird Autofahrer zum Verhängnis

Betrunken, ohne Führerschein, und zwei Haftbefehle lagen auch noch gegen ihn vor: Bei einer Grenzkontrolle in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) hat die Polizei gleich mehrere Vergehen bei einem Autofahrer festgestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, weigerte sich der 43-Jährige aus Halle a. d. Saale am Vortag, seine Personalien anzugeben. Seinen Führerschein hatte der Mann bereits früher wegen Alkohol im Straßenverkehr abgeben müssen. Weil er nun erneut betrunken Auto gefahren ist, wurde ein neues Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nachdem der Mann knapp 2000 Euro gezahlt hatte, konnte er die Polizeidienststelle zu Fuß verlassen.