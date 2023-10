Graues, aber mildes Wochenende in Bayern erwartet

Mild und bewölkt soll das Wochenende in Bayern werden. Am freundlichsten werde dabei wahrscheinlich der Sonntag, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag.

Am Freitag soll es zunächst mild bleiben ‐ mit bis zu 22 Grad am östlichen Alpenrand. Dazu kommt den Meteorologen zufolge frischer und böiger Wind. Auf den Bergen können laut DWD orkanartige Böen auftreten. Ab und zu soll es etwas regnen.

In der Nacht zum Samstag soll eine Kaltfront von Westen nach Bayern ziehen. Laut DWD bleibt es am Vormittag zunächst stark bewölkt und teilweise regnerisch. Erst am Nachmittag könne es örtlich auflockern. Bis zu 18 Grad erwarten die Wetterexperten an Inn und Donau.

Weitgehend trocken und im Norden sogar freundlich soll es dann am Sonntag werden. Bis zu 18 Grad kann es laut DWD im Südosten geben. In der Nacht zum Montag soll es dann wieder aufklaren.