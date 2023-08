Gratulation aus Leipzig: Kane ist „toller Spieler“

Die Sommer–Transfersaga um Harry Kane befindet sich in der finalen Phase. Am Freitag wurde in München auf die avisierte Ankunft des Kapitäns der englischen Fußball–Nationalmannschaft mit einem Privatflieger aus London gewartet. Nach dem Medizincheck als letzter Hürde des Multi–Millionen–Euro–Wechsels sollte der 30 Jahre alte Angreifer dann einen hoch dotierten Vierjahresvertrag beim FC Bayern unterschreiben.

Kostenpunkt: Rund 115 Millionen Euro Ablöse inklusive möglicher Bonuszahlungen an Kanes bisherigen Club Tottenham Hotspur sowie rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt für den Weltklasse–Angreifer. Das macht in der Addition für den ersten 100–Millionen–Euro–Transfer in die Bundesliga ein Gesamtvolumen von mehr als 200 Millionen Euro.

Rund 34 Stunden vor dem Anpfiff des Supercup–Duells zwischen Meister FC Bayern und DFB–Pokalsieger RB Leipzig am Samstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in der ausverkauften Münchner Allianz Arena hieß Gäste–Coach Marco Rose Topstürmer Kane schon einmal herzlich willkommen in der Bundesliga. „Toller Spieler, der genau weiß, wo das Tor steht“, sagte Rose am Freitag in Leipzig über Kane: „Die Bundesliga kann sich auf einen Weltklassespieler freuen. Wenn es so weit ist, kann man Bayern dazu nur gratulieren.“

Nach einem Jahr wird beim FC Bayern damit wieder ein Mittelstürmer mit der Nummer 9 auf dem Trikot auf Torejagd gehen. Der 30–jährige Kane tritt die Nachfolge des zweimaligen Weltfußballers Robert Lewandowski an, der vor zwölf Monaten zum FC Barcelona gewechselt war. Die vielen Tore des Polen fehlten den Bayern in der vergangenen Saison, als sie glaubten, in dem inzwischen nach Saudi–Arabien weitergezogenen Senegalesen Sadio Mané einen Weltstar als Ersatz geholt zu haben. Nun soll Premier–League–Torjäger Kane als neuer Bayern–Weltstar zünden.

Die Bayern–Führung um den neuen Vorstandschef Jan–Christian Dreesen hatte wochenlang mit Tottenham–Boss Daniel Levy um den Münchner Rekordtransfer gerungen. Kane hatte bei dem Londoner Club nur noch einen Vertrag bis 2024, den er nicht verlängern wollte. Er stand offenbar auch in der Endphase der Verhandlungen zu seinem Ja–Wort für einen Wechsel.

„Harry Kane hat in allen Gesprächen signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, kriegen wir ihn“, hatte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß frühzeitig offensiv argumentiert. Hoeneß hatte mit einem Einknicken von Tottenham gerechnet, wie er sagte.

Die für Freitagvormittag erwartete Ankunft des Kapitäns in München verzögerte sich offenbar, weil es zunächst noch einmal Verwirrung um das „grüne Licht“ der Spurs für den Deutschland–Trip ihres Stürmers gab. Im Idealfall könnte Kane schon im Supercup erstmals im Bayern–Trikot auflaufen. „Wenn er spielt, werden wir versuchen, ihn gut zu verteidigen“, kündigte Leipzig–Coach Rose an.