Goretzka rückt in Bayern-Startelf

Leon Goretzka steht beim FC Bayern München erstmals in diesem Jahr in der Startformation. Trainer Thomas Tuchel bringt den Fußball-Nationalspieler am Mittwoch im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Goretzka wird an die Seite von Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld erwartet. Der zuvor dort eingesetzte Raphael Guerreiro dürfte anstelle des zuletzt enttäuschenden Alphonso Davies links verteidigen. Der Kanadier hatte beim 0:1 am Sonntag gegen Werder Bremen maßgeblichen Anteil am Gegentreffer.

Tuchel setzt auf eine Reaktion seines gegen Bremen enttäuschenden Ensembles. Deshalb darf sich das Gros der Spieler auch im Nachholspiel gegen das Team aus der Hauptstadt bewähren. Die Partie war Anfang Dezember wegen starken Schneefalls abgesagt worden.