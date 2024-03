Gleitschirmflieger stürzt etwa 30 Meter tief

Ein Gleitschirmflieger ist im Berchtesgadener Land aus rund 30 Metern Höhe abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Donnerstag mitteilte, war der 25-Jährige am Dienstag am Jenner nahe Schönau am Königssee unterwegs, als er zu Boden stürzte. Rettungskräfte hätten den Gleitschirmpiloten mithilfe eines Hubschraubers und einer Seilwinde geborgen und in ein Krankenhaus in Traunstein geflogen. Die Ursache für den Absturz blieb zunächst unklar.