Gleitschirm-Pilot kracht in Bäume und wird schwer verletzt

Ein Gleitschirm-Pilot hat sich bei einem unsanft beendeten Flug im Berchtesgadener Land schwer verletzt. Der 66-Jährige war bei Bad Reichenhall in Bäume gekracht und später in sechs Meter Höhe hängend von Wanderern entdeckt worden, die daraufhin den Notruf wählten, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Mit einem speziellen Rettungsset konnten die Einsatzkräfte den Mann abseilen. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall am Samstag kam, blieb zunächst unklar.