Glatteis: Vereinzelt Unfälle in Schwaben und Oberbayern

Trotz Glatteisgefahr kam es auf den Straßen in Bayern am Morgen nur vereinzelt zu Unfällen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtete am Mittwoch von fünf Unfällen in dem Bereich, verletzt wurde demnach niemand. Im nördlichen Oberbayern krachte es vier Mal, auch hier blieb es laut Angaben eines Polizeisprechers bei Sachschäden. In anderen Teilen Bayerns sollen größere Einsätze auf den glatten Straßen zunächst ausgeblieben sein, etwa in Franken und Niederbayern.