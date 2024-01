Agrar

Gewerkschaft der Polizei hat Verständnis für Bauernproteste

München / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern hat zwar Verständnis für die Belange und den Protest der Bauern gezeigt, aber auch vor Straftaten bei ihren Aktionen am Montag gewarnt. „Wir als GdP Bayern sehen erneut ein Versagen der aktuellen Bundesregierung als Auslöser für die Proteste, für die ich aufgrund der einschneidenden Kürzungen Verständnis habe“, sagte der GdP-Landesvorsitzende Florian Leitner in München.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 07:43 Von: Deutsche Presse-Agentur