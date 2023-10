Gewaltsamer Tod eines Mannes: Prozessbeginn am 7. November

Nach dem gewaltsamen Tod eines 48 Jahre alten Mannes aus Mainleus (Landkreis Kulmbach) hat das Landgericht Bayreuth die Mordanklage gegen zwei frühere Mitbewohner des Opfers zugelassen. Das teilte das Gericht am Freitag in Bayreuth mit. Der Prozess soll am 7. November beginnen, bis 18. Dezember sind elf Verhandlungstage geplant.

Gegen einen dritten Beschuldigten seien die Ermittlungen vorläufig eingestellt worden, weil dieser auf unbestimmte Zeit nicht vernehmungs- und verhandlungsfähig sei, hatte die Staatsanwaltschaft bereits zuvor mitgeteilt.

Eine Spaziergängerin hatte im Februar den Toten in einem Wald bei Kasendorf (Landkreis Kulmbach) entdeckt. Die Polizei nahm zunächst einen zu dem Zeitpunkt 24-Jährigen wegen Mordverdachts fest. Dann gab es einen Haftbefehl gegen eine 48-Jährige, die an der Tat beteiligt gewesen sein soll.