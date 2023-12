München

Gerüst stürzt ein: Autofahrer leicht verletzt

München

Ein Rettungswagen parkt vor der geöffneten Tür eines Wohnhauses. (Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild )

Einen weihnachtlichen Schutzengel hatten wohl ein Vater und sein Sohn in München: Über ihnen ist am Samstagmittag ein Gerüst eingestürzt. Der Vater verletzte sich leicht am Finger, der Sohn blieb sogar unverletzt, teilte die Feuerwehr mit.

Veröffentlicht: 23.12.2023, 17:38 Von: Deutsche Presse-Agentur