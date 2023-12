Messen

„German Xmas Con“: Verkleiden und Weihnachten feiern

Coburg / Lesedauer: 1 min

Eine Frau und ein Mann mit weißen Ohren und Schneeflocken-Haarreif auf dem Kopf schauen sich Manga-Fanartikel an. (Foto: Pia Bayer/dpa )

Zahlreiche verkleidete Anime-, Manga- und Videospielfans haben am Wochenende das Coburger Kongresszentrum in eine Fantasie-Welt verwandelt und sich auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Die „German Xmas Con“ gastierte nach Veranstalterangaben zum fünften Mal in der oberfränkischen Stadt.

Veröffentlicht: 09.12.2023, 13:43 Von: Deutsche Presse-Agentur