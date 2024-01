Gereizter FC Bayern will gegen Union Antwort geben

Der FC Bayern will nach dem Aussetzer gegen Werder Bremen schnell eine passende Reaktion auf dem Rasen zeigen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin gefordert. Die Münchner haben sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Nach dem 0:1 am Sonntag gegen Bremen forderte Tuchel von seinem Team daher Leidenschaft und Gier. Man kenne den Ernst der Lage, versicherte der Bayern-Coach.

Tuchel ließ sich personelle Veränderungen gegen den Tabellen-15. aus Berlin offen. Routinier Thomas Müller, Youngster Mathys Tel oder Mittelfeldspieler Leon Goretzka sind denkbare Alternativen. Sie hatten nach ihrer Einwechslung gegen Bremen etwas mehr Leben ins Bayern-Spiel gebracht.