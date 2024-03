Gemeinsame Titelkämpfe: Eiskunstlauf, Curling und Shorttrack

Die deutschen Meisterschaften im Eiskunstlauf, Curling und Shorttrack werden vom 16. bis 21. Dezember zusammen in Oberstdorf aufgetragen. Anlass dafür ist das 100-jährige Jubiläum des EC Oberstdorf. Dies teilte die Deutsche Eislauf-Union am Donnerstag mit. In dem bayerischen Bundesstützpunkt stehen drei Eisflächen zur Verfügung, er sei damit „ein idealer Veranstaltungsort für dieses Wettbewerbsformat“, sagte DEU-Präsident Andreas Wagner. Die Kür-Entscheidungen der Eiskunstlauf-Meisterklasse bei den Herren, Damen, Paarläufern und Eistänzern werden zum Abschluss der Titelkämpfe der drei Wintersportarten ausgetragen.