Geldwäsche-Verdacht: Zoll findet 1,4 Millionen in Koffern

Knapp 1,4 Millionen Euro Bargeld haben Sicherheitsmitarbeiter des Münchner Flughafens beim Röntgen zweier Koffer entdeckt. Wie das Zollfahndungsamt am Dienstag mitteilte, fanden die Ermittler am 27. Dezember 2023 den mutmaßlichen Besitzer an einem Schalter im Wartebereich. Der 44-Jährige war den Angaben zufolge auf dem Weg nach Istanbul.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes seien eine kleine Menge Bargeld und eine Geldzählmaschine sichergestellt worden. Wegen des Verdachts auf Geldwäsche habe eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Landshut Haftbefehl gegen den 44-Jährigen erlassen. Der Tatverdächtige sitzt seit der Festnahme in Untersuchungshaft. Es bestehe Fluchtgefahr.