Kriminalität

Geldstrafe für Vikar wegen schwarzer Kasse aus Kollekten

Ein verschlossenes Kollektengefäß steht in einer Kirche. (Foto: Markus Scholz/dpa )

Durch eine schwarze Kasse soll ein Pfarrvikar in Niederbayern über Jahre hinweg Tausende Euro an Spendengeldern veruntreut haben - unter anderem für Geschenke an Jubilare. Jetzt muss er selbst zahlen.