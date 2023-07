Landkreis Regensburg

Geldautomat in der Oberpfalz gesprengt

Pielenhofen / Lesedauer: 1 min

Ein gesprengter Geldautomat. (Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild )

Unbekannte haben in der Oberpfalz einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstörten die Täter den Automaten im Erdgeschoss eines Geschäftsgebäudes in Pielenhofen (Landkreis Regensburg), wie das Bayrische Landeskriminalamt mitteilte.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 09:19 Von: Deutsche Presse-Agentur