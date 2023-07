Luftverkehr

Geld statt Reisepass: Frau will Polizisten bestechen

München

Wegen eines verlorenen Reisepasses hat eine Amerikanerin versucht, einen Bundespolizisten am Münchner Flughafen zu bestechen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte die 70–Jährige am Samstag nach Washington fliegen, hatte aber keinen Reisepass dabei.

