Geisterfahrer verursacht Unfall und stirbt

Ein 63 Jahre alter Geisterfahrer hat auf der Bundesstraße 2 in Schwaben einen Unfall verursacht und ist trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort gestorben. Drei weitere Menschen wurden leicht bis schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach fuhr der 63-Jährige am Mittwochabend auf der B2 bei Langweid (Landkreis Augsburg) aus zunächst unbekannter Ursache in die falsche Richtung und stieß dann mit einem entgegenkommenden Auto mit zwei Insassen zusammengestoßen. Das Fahrzeug des Geisterfahrers wurde durch den Zusammenstoß über die Straße geschleudert und kollidierte mit einem weiteren Auto. Der 63-Jährige starb noch am Unfallort. Der Beifahrer des ersten Autos wurde schwer verletzt, die beiden Fahrer jeweils leicht. Alle drei wurden in eine Klinik gebracht.

Die B2 war in beide Richtungen für etwa vier Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 65 000 Euro. Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten am Donnerstagnachmittag an.