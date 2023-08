Verkehr

Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn in Schwaben

Buchloe / Lesedauer: 1 min

Zwei Autos stehen nach einem Frontalzusammenstoß auf der Autobahn 96 (Lindau-München). (Foto: Nikolas Schäfers/dpa )

Ein 83 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 96 in Schwaben in die verkehrte Richtung gefahren und bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurden bei dem Zusammenstoß am Mittwochnachmittag auch weitere Menschen verletzt.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 19:44 Von: Deutsche Presse-Agentur