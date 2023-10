Unfälle

Gefahrstoff in Klinik ausgetreten

In einer Klinik in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) ist am Donnerstagmorgen ein gefährlicher Stoff ausgetreten. 29 Menschen hatten leichte Atemprobleme, sieben Personen mussten zur weiteren Diagnostik in ein Krankenhaus gebracht werden, wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilte.

