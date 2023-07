Gaultiers „Fashion Freak Show“ feiert Deutschlandpremiere

2020 hat sich Jean Paul Gaultier vom Laufsteg verabschiedet. Seine extravagante Mode zeigt der 71 Jahre alte Star–Designer aber weiter — in seiner „Fashion Freak Show“. In der Mischung aus Revue und Modenschau gibt der Franzose einen Einblick in fünf Jahrzehnte im Modezirkus. Die Produktion ist nun zum ersten Mal in Deutschland zu sehen — am Donnerstag (20.00 Uhr) in der Münchner Isar–Philharmonie.

„Meine „Fashion Freak Show“ zeigt vor allem: Wir sind alle Freaks, und wir sind alle wunderschöne Freaks“, sagte Gaultier Ende vergangenen Jahres der dpa. „Schönheit ist überall und kommt in allen Formen: unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Körper, unterschiedliche Ästhetiken.“ Der Franzose revolutionierte immer wieder die Modewelt, zum Beispiel mit dem ikonischen Goldkorsett für die Sängerin Madonna. Er war auch der Erste, der in seinen Fashion Shows Models einsetzte, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprachen.

Die Produktion „Fashion Freak Show“ wurde 2019 in Paris im renommierten Theater Folies Bergère uraufgeführt. Nach Deutschland kommt die Show mit ein paar Extras — etwa neuen Darstellern und einigen neuen Liedern. Sie ist bis zum 27. Juli in München zu sehen.