Gasteig-Sanierung mit Münchner Beteiligungsgesellschaft

Um die millionenschwere Sanierung des Münchner Kulturzentrums Gasteig kümmert sich künftig eine städtische Beteiligungsgesellschaft. Die MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft werde Bauherrin sein, hieß es am Mittwoch im Stadtrat. Mit Blick auf einen schnellen Projektbeginn und eine möglichst effiziente Umsetzung habe sich diese Variante als die beste herausgestellt.

Um die Sanierung des Gebäudes an der Isar im Osten Münchens wird seit Jahren gerungen. Derzeit wird von Kosten in Höhe von rund 710 Millionen Euro ausgegangen. Realisiert werden soll das Mammutprojekt gemeinsam mit einem externen Partner, der bis 2026 gefunden werden soll. Der markante Klinkerbau samt Philharmonie wurde 1985 eröffnet und ist nun in die Jahre gekommen. Institutionen wie die Stadtbibliothek oder die Philharmoniker sind längst umgezogen in das Ausweichquartier HP8 mit Isarphilharmonie, das 2021 eröffnet wurde. Im alten Bau gibt es wechselnde Zwischennutzungen.