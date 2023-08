Würzburg

Gas–Austritt in Bordbistro: ICE–Fahrt unterbrochen

Würzburg / Lesedauer: 1 min

Das Logo der Deutschen Bahn ist auf der Front eines ICE zu sehen. (Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild )

Wegen eines Gas–Austritts im Bordbistro hat ein ICE am Sonntag seine Fahrt am Würzburger Hauptbahnhof unterbrochen. Aufgrund des Vorfalls in dem Zug, der von Dortmund nach München unterwegs war, mussten zwei Bahn–Mitarbeiter ärztlich behandelt werden, wie eine Sprecherin der Bahn am frühen Sonntagabend auf Nachfrage mitteilte.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 19:42 Von: Deutsche Presse-Agentur