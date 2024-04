Garagenbrand greift auf mindestens fünf Häuser über

Ein Garagenbrand ist in Hofkirchen (Landkreis Passau) auf mindestens fünf angrenzende Wohnhäuser übergegriffen. Der Schaden war bisher nicht einschätzbar, ist aber „von großem Ausmaß“, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer sei demnach aus bislang unklaren Gründen am Morgen ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.