Geschätzte 100.000 Euro Schaden sind bei einem Brand an einer Garage in Hirschaid (Landkreis Bamberg) entstanden. Nach ersten Erkenntnissen habe am Sonntagmorgen zunächst eine Mülltonne an dem Gebäude gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen griffen daraufhin auf einen Holzstapel, ein geparktes Auto und dann auf die Garage über. Verletzt wurde niemand. Wahrscheinlich sei heiße Asche in die Mülltonne geworfen worden, vermuteten die Ermittler.