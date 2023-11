Modekette

Galeria-Nachmieter: Aachener stellt Insolvenzantrag

Dortmund

Das Gebäude der ehemaligen Kaufhof Filiale. (Foto: Oliver Berg/dpa )

Die Modekette Aachener, die erst in diesem Jahr in sechs aufgegebene Galeria-Standorte eingezogen war, ist in finanzielle Schieflage geraten. „Wir haben Insolvenzantrag gestellt“, sagte am Freitag eine Sprecherin der Firma TEH Textilhandel GmbH, die hinter der Aachener steht, in Dortmund.

24.11.2023