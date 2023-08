Gala des 17–jährigen Uzun bei Nürnbergs 9:1–Pokalerfolg

Das 17 Jahre alte Top–Talent Can Uzun hat den 1. FC Nürnberg in die 2. Runde des DFB–Pokals geschossen. Der türkische Offensivspieler erzielte beim souveränen 9:1 (6:0) des Fußball–Zweitligisten am Samstag in der Erstrundenpartie beim Bremen–Ligisten FC Oberneuland drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer für die Mannschaft von Trainer Christian Fiel vor. Uzun war bereits am vergangenen Wochenende beim 2:2 in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 doppelt für die Franken erfolgreich.

Der vierfache DFB–Pokalsieger zeigte beim überforderten Fünftligisten von Beginn an seine Überlegenheit. Uzun sorgte mit zwei frühen Treffern (10. Minute/14.) für die 2:0–Führung. Daichi Hayashi (15.), Ahmet Gürleyen (19.) und Taylan Duman (24./29./Foulelfmeter) erhöhten noch vor der Pause auf 6:0.

Nürnberg wechselte zur zweiten Hälfte Ersatztorhüter Carl Klaus ein. Keeper Christian Mathenia kam in den ersten 45 Minuten lediglich auf einen Ballkontakt. Das Fiel–Team ließ es in der zweiten Hälfte deutlich ruhiger angehen und konnte durch Uzun mit seinem dritten Tor (67.) sowie dem ehemaligen Werder–Profi Benjamin Goller (71.) erhöhen. Oberneuland wehrte sich nun etwas mehr und wurde durch das 1:8 von Bakary Lambers belohnt (89.) Christoph Daferner (90.) traf zum 9:1–Endstand.