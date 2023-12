Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 16-jährige Fußgängerin ist in Schwaben beim Überqueren der Straße von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Jugendliche mit dem Verdacht einer Beckenfraktur in eine Klinik gebracht. Die 20-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Den Angaben zufolge lief die 16-Jährige am Freitag in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) „ohne auf den querenden Fahrzeugverkehr zu achten“ vom Gehweg auf die Straße.