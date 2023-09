Unfälle

Fußgängerin und Hund angefahren

Kammlach

Ein 18 Jahre alte Autofahrerin soll im Allgäu eine Fußgängerin und einen Hund angefahren haben und vom Unfallort geflüchtet sein. Die Frau und ihr Hund seien bei dem Unfall am Montag in Kammlach (Landkreis Unterallgäu) in eine Wiese geschleudert worden, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 11.09.2023