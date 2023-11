Ingolstadt

Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ingolstadt / Lesedauer: 1 min

Ein 19 Jahre alter Fußgänger ist in Ingolstadt von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann wollte am Dienstag eine Straße überqueren, als ein 71-Jähriger auf die Gegenfahrbahn fuhr und ihn mit seinem Auto erfasste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 11:47 Von: Deutsche Presse-Agentur