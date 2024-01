Fußgänger von Auto angefahren: 80-Jähriger schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fußgänger in Unterfranken schwer verletzt worden. Der 80 Jahre alte Mann wollte am Dienstag mit seinem Rollator eine Straße in Oberaurach (Landkreis Haßberge) überqueren. Laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch soll ein 37 Jahre alter Autofahrer den Fußgänger übersehen haben, wodurch es zur Kollision kam. Der Senior musste vor Ort reanimiert werden und kam anschließend in ein Krankenhaus.