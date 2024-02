Fußgänger beim Queren einer Straße angefahren und verletzt

Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 32-Jährige sei ohne auf den Verkehr zu achten am Freitagabend auf die Straße gegangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach habe ein 31-Jähriger den Fußgänger übersehen und ihn mit seinem Wagen erfasst. Der 32-Jährige kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zunächst nicht.