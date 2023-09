Fußballerinnen verlängern mit Leistungsträgerin Stanway

Der FC Bayern hat den Vertrag mit der englischen Fußball-Europameisterin Georgia Stanway (24) verlängert. Die Vize-Weltmeisterin, die seit dem Sommer 2022 in München spielt, unterschrieb einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026. In bislang 37 Pflichtspielen erzielte sie zehn Tore.

Stanway teilt sich mit Glódís Perla Viggósdóttir und Sarah Zadrazil seit dieser Saison das Kapitänsamt. „Für mich fühlt es sich hier wie zuhause an, was sehr wichtig für mich ist. Das hier ist der beste Ort für mich und hier sehe ich meine Zukunft. Die Möglichkeit, beim FC Bayern zu verlängern, und dass der Verein das auch will, ist eine große Ehre“, sagt die englische Nationalspielerin laut Mitteilung vom Mittwoch.

Der deutschen Meisterschaft will die Engländerin weitere Titel folgen lassen. „Die Vertragsverlängerung mit Georgia ist sehr wichtig für uns. Wir sind bereits sehr früh damit auf sie zugegangen“, sagte Bianca Rech, Abteilungsleitung Frauenfußball. „Georgia hat eine tolle Saison gespielt, sie ist eine der Leistungsträgerinnen in der Mannschaft und dabei immer noch sehr jung. Wir können also sicherlich auch in Zukunft noch viel von ihr erwarten.“

Auch Trainer Alexander Straus freut sich über die langfristige Klarheit in dieser Personalie. „Sie ist im letzten Jahr in unserem Team in eine Führungsposition hineingewachsen. Ich denke, jeder konnte sehen, wie wichtig sie für uns war“, sagte der Coach. „Wir glauben an Georgia, und ich freue mich, dass auch Georgia an unser Team und unser Vorhaben glaubt.“

Zuletzt hatten die Münchner bereits den Vertrag mit Glódís Perla Viggósdóttir verlängert. Die 28-jährige Isländerin unterschrieb ebenfalls ein neues Arbeitspapier bis 2026.

Für den Meister geht es in der Bundesliga am Montag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln weiter. Die Bayern waren mit einem 2:2 gegen den SC Freiburg in die neue Saison gestartet.