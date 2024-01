Fürther Trainer Zorniger warnt vor Paderborner Flexibilität

Die SpVgg Greuther Fürth hat vor dem Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga kaum noch Alternativen in der Defensive. Trainer Alexander Zorniger fehlen vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn gleich vier Profis. Oussama Haddadi (Afrika-Cup mit Tunesien), Niko Gießelmann (Achillessehnen-Operation), Luca Itter (Schambeinentzündung) und Gideon Jung (5. Gelbe Karte) fallen aus.

„Es heißt: Verantwortung übernehmen“, meinte Zorniger am Freitag in Richtung der übrigen Fürther Spieler. Bei den Paderbornern schätzt der Coach die „sehr flexible Spielanlage“ aus der Defensive heraus. Die Fürther liegen aktuell zwei Zähler hinter Relegationsplatz drei und wiederum zwei Zähler vor dem Konkurrenten aus Paderborn.