Fürth verliert nach tollem 40–Meter–Tor

Alexander Zonriger nervte die völlig unnötige erste Saison–Niederlage der SpVgg Greuther Fürth mächtig. „Es ist extrem ärgerlich, die drei Punkte hier abzugeben“, sagte der Fürther Trainer nach dem 1:2 (0:0) in der 2. Fußball–Bundesliga bei Holstein Kiel, das auch am 2. Spieltag einen Sieg bejubeln konnte. „Bei einem Punkt wäre ich extrem stinkig gewesen“, sagte Zorniger: „Dementsprechend schlecht ist meine Laune jetzt.“

Ein Tor aus 40 Metern von Kapitän Branimir Hrgota in der 63. Minute hatte dem Kleeblatt eine Woche nach dem spektakulären 5:0–Auftakt gegen den SC Paderborn nicht zum gut möglichen Sechs–Punkte–Start genügt. Denn mit einem Doppelschlag von Jonas Sterner (68.) und Elfmeterschütze Shuto Machino (71.) wendeten die Kieler vor 11.790 Zuschauern im Holstein–Stadion die die Partie.

„Das einzig Dumme, was wir machen, ist, dass wir die beiden Gegentore direkt hintereinander bekommen. Das müssen wir verhindern. Wir verlieren das Spiel genau da“, kommentierte Hrgota. Zorniger sprach von einer gewissen „Trantütigkeit“ seiner Mannschaft gerade beim ersten Gegentor. Im Grunde hatte seine Mannschaft bis auf die Anfangsphase ein gutes Auswärtsspiel gezeigt. „Wir hatten nach zehn Minuten komplett die Kontrolle über das Spiel übernommen“, befand der Fürther Trainer.

Tim Lemperle hatte vor der Pause eine große Kopfballchance. Und Julian Green schoss einen Freistoß an die Unterkante der Latte. Das längst fällige 1:0 war dann kurios. Kiels Torwart Thomas Dähne wollte einen langen Ball der Gäste außerhalb des Strafraums klären, spielte den Ball dabei aber direkt in die Füße von Hrgota. Dieser traf fast von der Mittellinie ins leere Tor. „Wir können in Führung eigentlich alles kontrollieren. Die zwei schnellen Tore bringen uns komplett aus dem Spiel. Es ist okay, dass wir ein Tor bekommen, aber nicht das Zweite direkt danach“, haderte der Offensivspieler. Seine Laune ähnelte der von Coach Zorniger.