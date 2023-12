Für weniger Schrott im All: Satelliten-Bremssegel getestet

Raumfahrt

Ein ADEO-L Segel der Firma HPS wird beim DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen getestet. (Foto: Sina Schuldt/dpa )

Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen ist ein neues Bremssegel für Satelliten getestet worden. Die Prüfung am Montag verlief den Angaben nach erfolgreich.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 16:30 Von: Deutsche Presse-Agentur