Fünfjährige von Lkw erfasst: Schwer verletzt

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist auf ihrem Fahrrad von einem Lastwagen erfasst und laut Polizei rund 20 Meter mitgeschleift worden. Das Mädchen sei bei dem Unfall in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Den Angaben zufolge bestand aber keine Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen würden auch keine bleibenden Schäden erwartet. Das Mädchen wurde am Freitag aber weiter im Krankenhaus behandelt.

Die Fünfjährige war demnach am Donnerstag über eine Kreuzung gefahren und hatte dabei ein Stoppschild samt Haltelinie nicht beachtet. Der Fahrer des Lastwagens habe noch eine Vollbremsung eingeleitet, das Kind mit seinem Fahrzeug aber trotzdem erfasst.

Der Kopf der Fünfjährigen, die laut Polizei ohne Helm unterwegs war, habe dabei die Frontverkleidung des Sattelzugs durchschlagen. Sie wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.