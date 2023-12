Fünf Verletzte nach Zusammenstoß an Kreuzung in Landshut

Unfall

Landshut / Lesedauer: 1 min

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

An einer Kreuzung in Landshut ist am Sonntagabend ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen den Wagen einer Familie geprallt. Die fünf Insassen beider Fahrzeuge seien verletzt worden, davon eine Person schwerer, sagte ein Sprecher der Polizei.

Veröffentlicht: 25.12.2023, 08:15 Von: Deutsche Presse-Agentur