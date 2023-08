Unfall

Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Tunnel

Bad Wörishofen

Bei einem Frontalzusammenstoß in einem Tunnel bei Bad Wörishofen sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden. Die Staatsstraße 2015 musste zwei Stunden gesperrt werden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 09.08.2023